Чеботарь о стратегии работы на внешних рынках: определены несколько опорных точек

Об этом первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».







- Определены несколько опорных точек. Например, Китайская народная республика. Это грандиозный рынок – более 2 триллионов долларов. По оценкам международных организаций, рост в этом году планируется на 8 процентов. Соответственно, наши возможности там безграничны. Еще одно направление – индийский рынок. По оценкам специалистов, рост тоже планируется более 8 процентов.

Еще одним перспективным рынком Юрий Чеботарь назвал Африку:

- На нее сейчас смотрят многие страны. По оценкам многих специалистов, этот рынок даст рост в четыре процента. Да, это не Азия. Потенциально мы может продавать туда продовольствия почти на 200 миллионов долларов. Африка – это горнодобывающий континент. Там имеются многие полезные ископаемые. Поэтому наши машины, оборудование там востребованы. Потенциал, по нашим расчетам, почти полмиллиарда долларов.

Основным рынком, напомнил первый заместитель министра экономики, для Беларуси была, есть и будет Россия:

- По нашим оценкам и оценкам российских коллег, в ближайшие годы российская экономика будет прирастать темпами в 3-4 процента.

Положительным результатом сотрудничества с Россией в этом году Юрий Чеботарь назвал двукратное увеличение экспорта крупнотоннажных грузовиков.





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