Чеботарь: к 2025-му году предусмотрен рост доходов белорусов в 1,2 раза

Об этом первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Государственной программой социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы предусмотрен рост доходов белорусов в 1,2 раза, а в номинальном выражении – в 1,5 раза.







В частности, говоря о росте доходов в бюджетном секторе, Юрий Чеботарь отметил, что требование Главы государства состоит в том, что довести доходы педагогического состава до уровня среднереспубликанских. Зарплаты медиков должны вырасти в 1,5 раза.

- Это те точки, которые надо будет достигать, в том числе, в меру возможностей бюджета. Благодаря работе реального сектора экономики, реализации инвестиционных проектов. Наши возможности продажи продукции на экспорт будут формировать соответствующие налоговые поступления в бюджет для того, чтобы создать возможности выплаты этой заработной платы.





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