Чаусский и Ивановский районы, Минск: три электронные ярмарки вакансий пройдут 21 января в Беларуси

В электронной ярмарке вакансий Чаусского района, которая пройдет с 10:00 до 12:00, примут участие три организации. ГЛХУ «Чаусский лесхоз» приглашает на работу вальщика леса, водителя автомобиля, главного механика, егеря, инженера по лесовосстановлению и мелиорации, мастера леса, мастера строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ и машиниста трелевочной (лесозаготовительной) машины. В штат Централизованной клубной системы Чаусского района требуются аккомпаниатор, заведующий клубом, культорганизатор, методист и художественный руководитель, а Чаусскому райпо – бармен, водитель автомобиля, инженер-механик, инженер-энергетик, продавец и юрисконсульт.В Ивановском районе общение соискателей с нанимателями также продлится с 10:00 до 12:00. ГУССП «Ивановская СПМК-7» приглашает на работу мастера участка и прораба, ОАО «Заря-Агро» – ветеринарного фельдшера, водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Ивановской центральной районной больнице требуется 58 работников, среди которых – акушерка, водитель автомобиля, врач-специалист, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, слесарь-сантехник, фельдшер, фельдшер-лаборант. УП «Ивановское ЖКХ» предлагает 10 рабочих мест – инженера, инженера-технолога, каменщика, машиниста котельной, машиниста экскаватора, рабочего зеленого строительства, тракториста, электрогазосварщика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, юрисконсульта. В центральной районной библиотеке им. Ф. И. Панферова имеется две вакансии библиотекаря. Наконец, ОАО «Бакуново» приглашает на работу водителя автомобиля и заведующего ремонтной мастерской.С 10:00 до 12:00 пройдет электронная ярмарка вакансий предприятий Минска. В ней примут участие восемь организаций – ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минскремстрой», ОАО «Криница», ООО «Деливери Плюс», РУП «Белмедпрепараты», РУП «Белсоюзпечать» и УП «Минскводоканал». Соискателям будет предложено более 700 вакансий.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.