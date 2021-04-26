Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины запустил чат-бот в Telegram для абитуриентов, передает БЕЛТА.
– С помощью чат-бота абитуриенты наряду с обычными средствами обратной связи (телефон, электронная почта) смогут задавать интересующие их вопросы. Сообщения можно направлять в текстовом виде, голосовом, фото- и видеоформате, – сообщили в пресс-службе университета.
Все сообщения попадут к специалистам приемной комиссии, которые наиболее точно и полно по своей компетенции ответят на интересующий абитуриента вопрос.
– Ответ может содержать ссылки на нормативные документы, постановления и приказы Министерства образования, касающиеся проведения приемной кампании 2021 года, другую информацию, – обратил внимание ответственный секретарь приемной комиссии ГГУ Андрей Клименко.
Он также отметил, что благодаря встроенным функциям по сбору статистики, сохранению истории сообщений пользователей в базе бота приемная комиссия сможет улучшать качество предоставления ответов.
Кроме того, абитуриенты, которые подключаются к боту, будут автоматически подписаны на рассылку с важными сведениями о ключевых датах приемной кампании, возможных изменениях ее проведения.
– Нарушившие правила пользования чат-ботом, а также присылающие сообщения, которые не касаются проведения вступительной кампании, могут быть заблокированы администратором, – подчеркнули в вузе.
Воспользоваться сервисом можно, если ввести в Telegram имя пользователя @F_Skorina_GSU_bot.
Фото: pixabay.com
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Чат-бот для абитуриентов запустили в Гомельском госуниверситете
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