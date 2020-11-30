Частая зевота способна указывать не только на нехватку сна. Ученые определили, что данный признак может стать маркером развивающегося сердечного приступа, информирует "Медицина и наука".
Согласно опубликованным ранее результатам исследований, во время зевоты происходит насыщение крови кислородом и одновременно охлаждается мозг. Научные сотрудники медицинских учреждений сообщили, что появление зевоты во время выполнения физической работы или упражнений, особенно в жаркую погоду, может указывать на развитие сердечного приступа. Кроме того, появление зевоты, не связанной с нарушением сна, приемом некоторых лекарств, нарколепсией и др., способно предупреждать о наличии опухоли в мозге, рассеянном склерозе.
При этом исследователям до настоящего времени не удалось установить механизм зевоты. Основной версией остается охлаждение мозга в жару и насыщение крови кислородом. Именно поэтому, когда жарко, многие люди зевают чаще. Данный механизм помогает организму, в котором уже произошел сбой некоторых важных систем, восстанавливать нарушенную терморегуляцию.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
897
Частая зевота может быть признаком развития сердечного приступа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter