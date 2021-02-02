Икота чаще всего вызывает только раздражение у икающего и легкий смех у окружающих. Однако в некоторых случаях она может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в программе "О самом главном" рассказал Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики и телеведущий.
По словам медика, в 90 процентах случаев икота ни о чем не говорит. Но иногда она указывает на серьезные заболевания. Так, например, бывают случаи, когда существует проблема в животе, в диафрагме и в специальном нерве, проходящем через непарную мышцу, разделяющую грудную и брюшную полости.
– Если этот нерв раздражается, человек начинает икать, что может являться отражением неблагополучной ситуации, в том числе френикуса, – предупредил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Частая икота может указывать на серьезные проблемы со здоровьем
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