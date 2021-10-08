Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Батуми

В городе Батуми на улице 26 Мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Из-под обломков извлечены два человека, передает ТАСС.
По данным местного информационного агентства batumelebi.ge, о причинах происшествия в настоящий момент не сообщается. На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели.
Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух живых человек, в том числе ребенка. Несовершеннолетний находился в припаркованном рядом с домом автомобиле, который накрыло обломками после обрушения. Ребенка госпитализировали. Еще один мужчина получил легкие ушибы.
О том, были ли еще люди в момент взрыва в здании, не сообщается. Спасатели эвакуируют граждан, проживающих в этом доме.
На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.
Очевидцы отметили, что обрушился один подъезд дома. Местные жители уточнили, что до начала разрушения слышали хлопок.
Фото: ТАСС