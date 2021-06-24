Часть ул. Юрово-Завальной в Минске будет закрыта для движения транспорта больше чем на год

Отмечается, что водители не смогут передвигаться на участке ул. Юрово-Завальной с 1 июля текущего года до 31 декабря 2022 года.Движение всего транспорта будет временно запрещено на участке от въезда во двор здания № 27 на ул. Раковской до поворота в районе здания № 10 на ул. Романовская Слобода.