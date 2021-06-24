В столице больше чем на год закроют движение транспортных средств на части ул. Юрово-Завальной. Причиной данного решения стало проведение ремонтных работ на указанном участке. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
Отмечается, что водители не смогут передвигаться на участке ул. Юрово-Завальной с 1 июля текущего года до 31 декабря 2022 года.
Движение всего транспорта будет временно запрещено на участке от въезда во двор здания № 27 на ул. Раковской до поворота в районе здания № 10 на ул. Романовская Слобода.
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Часть ул. Юрово-Завальной в Минске будет закрыта для движения транспорта больше чем на год
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