Часть беженцев осталась в лагере у погранперехода – отступать не собираются

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Сейчас в лагере у погранперехода остается более тысячи человек. Планируют оставаться здесь минимум десять дней. Об этом корреспонденту sb.by рассказал Бехзад из Афганистана. На вопрос "а дальше что?" он только развел руками.