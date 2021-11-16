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  2. Часть беженцев осталась в лагере у погранперехода – отступать не собираются

Часть беженцев осталась в лагере у погранперехода – отступать не собираются

Внушительная часть людей все же проигнорировала предложение белорусской стороны и решила остаться на ночлег в лагере. Сейчас они жгут костры и готовятся к очередной холодной ночи. Здесь остались и люди с детьми, и женщины. Многие уже отказываются говорить с журналистами – сказалась усталость последних дней. К этому примешался и страх. Они боятся, что из-за  событий прошедшего дня в Европейский союз их не пустят. Впрочем, там и раньше их не особо ждали. 

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Сейчас в лагере у погранперехода остается более тысячи человек. Планируют оставаться здесь минимум десять дней. Об этом корреспонденту sb.by рассказал Бехзад из Афганистана. На вопрос "а дальше что?" он только развел руками. 

– Мы все очень надеемся на хорошие новости из Евросоюза. Другого пути у нас нет. Мы не пошли в центр, потому что хотели, чтобы туда поселили женщин и детей. Им сейчас нужнее. Дети не должны жить в таких условиях. Пусть нас услышат. 

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Фото: Юлия ДЕМЕШКО
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