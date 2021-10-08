Часть белорусских больниц перепрофилирована для оказания помощи пациентам с COVID-19

В Минске на сегодняшний день работает 108 организаций здравоохранения, из них 25 больничных. Общее количество коек в стационарах столицы составляет 10 185. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 4639 коек. При этом, как и в предыдущие волны, ситуация позволяет выздоравливающих после пневмонии пациентов перенаправлять на долечивание и оздоровление. Для этого в столичных больницах подготовлено 370 коек.В Гомельской области работают 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций. Общее количество коек в стационарах области – 14 669. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией перепрофилировано 5320 коек.В Витебской области для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом перепрофилировано 3599 коек, из них в областном центре – 1895 коек.В Могилевской области перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 2889 коек.Общее количество коек в стационарах Гродненской области составляет 9678, из них 2522 перепрофилировано под оказание помощи людям с инфекцией COVID-19.В Минской области пациентам с инфекцией COVID-19 и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения, в которых перепрофилированы 3106 коек.Общее количество коек в стационарах Брестской области составляет 10 730, перепрофилированы для работы с пациентами COVID-19 более 3,8 тыс.