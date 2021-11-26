Чаплыга: Польша пиарится на кризисе с беженцами

Таким мнением поделился украинский политический консультант Михаил Чаплыга в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Проблема, которая возникла на границе Польши и Беларуси, – это проблема кризиса идентичности Евросоюза. Кризис идентичности их ценностей, потому что Польша и Венгрия декларируют одни ценности, Евросоюз – другие. Скорее всего, у этих стран идет большой конфликт, и в данном случае искусственно созданный миграционный кризис на границе с Беларусью – это просто интерес поляков в их войне с Брюсселем, Евросоюзом, вероятнее, тоже за деньги. Польша требует, чтобы ЕС ей выделил более 100 миллиардов евро просто так, без контроля за так называемым соблюдением принципа верховенства права, – отметил Михаил Чаплыга.
Политолог уверен, что кризис с беженцами возникает только тогда, когда одной из сторон необходимо на нем попиариться или пошантажировать кого-либо другого в расчете на деньги:
– Причем это явно не Беларусь. Другие страны, которые участвуют в этой ситуации с беженцами, являются заложниками внутренних войн и кризисов идентичности в самом ЕС.