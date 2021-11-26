Чаплыга: Польша пиарится на кризисе с беженцами

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, – отметил Михаил Чаплыга.Политолог уверен, что кризис с беженцами возникает только тогда, когда одной из сторон необходимо на нем попиариться или пошантажировать кого-либо другого в расчете на деньги: