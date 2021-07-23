Французский модный дом Chanel показал рекламный кампейн новой коллекции Pre-Fall.
Главной героиней кампании стала польская модель Ола Рудницка. Она является музой и подругой бренда уже несколько лет.
На фото Рудницка демонстрирует твидовые жакеты, укороченные кардиганы, свободные брюки из фланели и кожаные пальто с шерстяной подкладкой. Многослойные образы завершают сумки с цепочками, шейные платки и сапоги с широкими голенищами.
Новая коллекция вдохновлена стилем 1970-х, панками и классикой Chanel.
Автором съемки выступил Валентин Джакобетти.
Фото: chanel.com
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Chanel выпустил рекламную кампанию новой коллекции Pre-Fall
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