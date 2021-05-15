В мае нынешнего года известному аромату в мире - Chanel №5 - исполняется 100 лет. Ранее мы уже рассказывали о невероятном колье с бриллиантом весом ровно в 55,55 карата, которое ювелирное подразделение бренда создало в честь юбилея. Правда, на продажу его не выставили, а сохранили в собственности модного Дома. Через время представители бренда решили, что для поклонников все же стоит создать отдельную коллекцию украшений. В чем ее особенность - рассказываем в нашем материале.
В ювелирной линейке, получившей название в честь знаменитого аромата, представлены колье, серьги, браслеты и подвески. Лейтмотивом новой коллекции стала любимая цифра Шанель – пять, она и появилась на всех украшениях. Помимо цифры, большинство драгоценных камней получили еще и форму капли.
Все изделия выполнены из 18-каратного белого золота. Еще одним дополнением украшений стали бриллианты. К слову, именно ограненному алмазу основательница бренда Коко Шанель некогда посвятила свою первую и единственную ювелирную коллекцию под названием Bijoux de Diamants.
Дизайнеры предлагают носить изделия по-разному: бриллиантовое колье можно надеть в коротком и длинном вариантах, а серьги разной формы — вместе или по отдельности.
Фото: chanel.com
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Chanel выпустил новую ювелирную коллекцию
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