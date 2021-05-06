Chanel представил коллекцию Resort 2021

В основу новой круизной коллекции Chanel лег фильм Жана Кокто «Завещание Орфея» 1960 года. Неизвестно, что именно предшествовало такому решению, однако писатель когда-то был в дружеских отношениях с Габриэль Шанель. Как кинокартина смогла отразиться в целой коллекции – рассказываем в нашем материале.
Показ круизной коллекции Chanel состоялся в Ле-де-Прованс, которая расположена на заброшенной каменоломне, превращенной в выставочное пространство. Именно отсюда и идет первая отсылка к фильму. В этой локации Жан Кокто снимал “Завещание Орфея”.
Вторая отсылка – это цвет коллекции. «Завещание Орфея» практически полностью черно-белый, лишь некоторые кадры режиссер снял в цвете, а 95 процентов линейки как раз выдержаны в черном и белых оттенках.
Еще одна очевидная отсылка к другу Шанель – цветок гибискуса. В одной из сцен поэт Орфей собирает растерзанные лепестки и превращает их в цветок. В коллекции растение на принтах и украшениях.
И наконец, финалы показа и фильма перекликаются между собой: в картине Жан Кокто идет по набережной и останавливается на фоне белоснежной женской фигуры с белыми крыльями, а во время шоу модели выпускают в небо белых голубей. К тому же в конце показа креативный директор бренда Виржини Виар будто цитирует самого Жана, назвав свою новую коллекцию «чистой».
В круизную линейку вошли платья с широкими контрастными лацканами, вязаные накидки, твидовые костюмы с жилеткой вместо привычного жакета и широкие брюки с черно-белыми принтами. В коллекции Виржини Виар также показала большое количество мини-юбок – тут и классический твид, и кожа с бахромой. Линейка аксессуаров представлена довольно разнообразно: от цепочки с жемчугом на поясе и увесистых колье до микросумок-подвязок и сумки с бахромой.
Несмотря на такую необычную отсылку, трудно назвать коллекцию Chanel экспериментальной. Однако это лишний раз доказывает, что Виар поддерживает стратегию, которую когда-то начала Габриэль и продолжил Карл Лагерфельд. Этот жест не иначе как простое уважение и преданность бренду.
Фото: chanel.com
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