Известная американская исполнительница снялась для декабрьской обложки журнала Billboard.
Издание объявило Cardi B «Женщиной года –2020» несмотря на то, что за год рэперша выпустила всего одну песню. Но, как говорится, главное не количество, а качество. Трек WAP стал самым скачиваемым и вмиг захватил все плей-листы.
Помимо съемки, певица дала интервью, в котором рассказала о своей семье, творчестве и отношении к выборам президента США.
Фото: billboard.com
Опубликовано:
479
Cardi B появилась на обложке журнала Billboard
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter