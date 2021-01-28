Cанаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельщины в 2020 году реализовали почти 70 тысяч путевок

Санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области за 2020 год было реализовано 69,4 тысячи путевок, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
— Реализовано 69.399 путевок, из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения — 33.926, юридическим лицам — 20.491, физическим лицам — 14.982, — уточнили в центре. — Объем выручки от реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг составил 55,43 миллиона рублей.
При этом гражданам ближнего и дальнего зарубежья было продано 8718 путевок, выручка от экспорта составила 7,08 миллиона рублей.
С целью увеличения спроса на санаторно-оздоровительные услуги для граждан Беларуси и других стран здравницы области продолжают работать над созданием максимально привлекательных, комфортных условий для отдыхающих, укрепляя материально-техническую и медицинскую базу, осваивая и внедряя современные методы лечения.
— В частности, санаторий «Серебряные ключи» внедрил услугу «Оздоровительная путевка» — это отдых с включенным комплексом спортивно-оздоровительных услуг, а также новые косметические услуги с программой «Карбокситерапия», — отметили в центре. — Санаторий «Золотые пески» приобрел кислородный коктейлер, оказывает SPA-услуги «Кедровая бочка». Санаторий «Солнечный берег» внедрил систему оказания услуг по электронным браслетам, представил новую программу «Wellness SPA-тур». Санаторий «Сосны» приобрел аппарат УЗИ и гипербарическую камеру. Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь» приобрел аппараты для оказания медицинских услуг «Электросон», «Магнитофотоспок», «Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный»,а ДРОЦ «Романтика Люкс» внедрил и использует надвенное лазерное облучение.
Наличие материально-технической базы, медицинского оборудования, природных лечебных ресурсов позволяют в полном объеме оказывать услуги по медицинским профилям. Кроме того, санатории «Золотые пески» и «Солнечный берег» разработали и внедрили новые программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а санаторий «Приднепровский» применил новые методики и программы: «Оздоровление легких», экспресс-диагностика COVID-19 и определение витамина D в крови.
В прошлом году была продолжена работа по созданию безбарьерной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях.
— Санаторий «Машиностроитель» оборудовал два 2-местных номера для представителей маломобильных групп населения, ведутся работы по строительству 2-местного номера для инвалидов-колясочников, установлен пассажирский лифт в спальном корпусе, оборудованный пультом управления для лиц с ограниченными физическими возможностями, — проинформировали в центре. — В ДРОЦ «Пралеска» сделан ремонт жилого блока (две комнаты на 4 места) для слабовидящих и слабослышащих.
Всего в 2020 году на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области было использовано почти 7 миллионов рублей.
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Cанаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельщины в 2020 году реализовали почти 70 тысяч путевок
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