Cанаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельщины в 2020 году реализовали почти 70 тысяч путевок

— уточнили в центре.При этом гражданам ближнего и дальнего зарубежья было продано 8718 путевок, выручка от экспорта составила 7,08 миллиона рублей.С целью увеличения спроса на санаторно-оздоровительные услуги для граждан Беларуси и других стран здравницы области продолжают работать над созданием максимально привлекательных, комфортных условий для отдыхающих, укрепляя материально-техническую и медицинскую базу, осваивая и внедряя современные методы лечения.— отметили в центре. —Наличие материально-технической базы, медицинского оборудования, природных лечебных ресурсов позволяют в полном объеме оказывать услуги по медицинским профилям. Кроме того, санатории «Золотые пески» и «Солнечный берег» разработали и внедрили новые программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а санаторий «Приднепровский» применил новые методики и программы: «Оздоровление легких», экспресс-диагностика COVID-19 и определение витамина D в крови.В прошлом году была продолжена работа по созданию безбарьерной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях.— проинформировали в центре.Всего в 2020 году на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области было использовано почти 7 миллионов рублей.