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Cadillac представил свой первый электрический кроссовер

Американская компания Cadillac презентовала свой первый электрокроссовер, который получил имя Lyriq. Автомобиль находится уже в высокой степени готовности, он должен выйти на рынок в 2022 году.


В основе – новая платформа General Motors, разработанная для электромобилей. Ее главная особенность – инновационная батарея Ultium. От аналогов она отличается химическим составом – содержание кобальта снижено более чем на 70%. Батарея поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.


К тому же ее расположили таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальную развесовку. Емкость батареи – 100 киловатт-часов, запас хода составляет около 480 километров.

У кроссовера довольно футуристичный внешний вид с росчерками узких элементов оптики. Подсветке вообще уделено много внимания: у электрокара подсвечиваются выдвижные дверные ручки, логотип и решетка радиатора.






Автомобиль имеет стремительный силуэт, формируемый ниспадающей крышей. Так что его вполне можно назвать купеобразным кроссовером. При этом это вполне утилитарный кроссовер с большим багажником.



Автомобиль должен получить продвинутый круиз-контроль Super Cruise, умеющий менять полосу движения, а также систему автоматической парковки с дистанционным управлением. Будут довольны и меломаны – для модели заявлена аудиосистема AKG Studio с 19 динамиками и функцией шумоподавления.

Салон напоминает последний Escalde. Практически все управление и системы контроля сосредоточены на огромном дисплее диагональю 33 дюйма, который объединил приборную панель и мультимедиа. 


У него, как заявляет производитель, рекордная для автопрома четкость и цветопередача – монитор способен отображать в 64 раза больше оттенков, чем любой из конкурентов.



А еще у Lyriq есть двухуровневый проекционный дисплей. Ближе к водителю выводятся скорость и направление движения, дальше – подсказки навигационной системы.


ФОТО: Cadillac
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