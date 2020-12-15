Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить предновогодние рейды

C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить предновогодние рейды

C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить рейды для борьбы с незаконными рубками и провозом новогодних деревьев без документов. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы сообщил начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.


Он отметил, что рейды будут проводиться не только силами работников Минлесхоза, но и совместно с представителями других ведомств. К слову, ежегодно в предпраздничные дни в лесном фонде страны проходит более 1,5 тысячи рейдов. Причем на дорогах планируется выставить более 300 контрольных постов.

В помощь также фото- и видеоловушки. Их в системе Минлесхоза насчитывается 1050. О присутствии устройств неподалеку всегда сообщается с помощью аншлагов. Камеры работают в автономном режиме онлайн, мгновенно передают снимки на мобильный телефон. Разрешение техники позволяет идентифицировать лица и номера авто нарушителей. Благодаря этому работники государственной лесной охраны могут оперативно отреагировать на непорядок. К слову, в 2019 году с помощью фото- и видеоловушек было выявлено и привлечено к административной ответственности 580 человек, а за 11 месяцев 2020-го – уже 630.

– Фотоловушки будут размещаться непосредственно в местах, где высока вероятность незаконной заготовки новогодних деревьев. В частности, в местах концентрации хвойных молодняков, вокруг населенных пунктов, садовых товариществ, вдоль автодорог, – отметил Чернявский.

В Минлесхозе напомнили: в соответствии с КоАП незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, чревата штрафов в размере 5–50 базовых величин на физлицо. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц суммы штрафов больше – 20–200 и 50–300 базовых. Те же действия, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на ИП –  в размере 10–50 базовых, на юрлицо – 20–200 базовых величин.

Кроме этого, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде. Размер таксы установлен Указом № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде». Если деревце невозможно изъять для его дальнейшей законной продажи из-за повреждения или потери эстетических качеств, нарушителю придется заплатить еще и одну базовую «сверху» за каждое дерево.

– Таким образом, незаконно срубленное дерево может обойтись в сотню раз дороже, чем приобретенное законным образом, – обратил внимание Сергей Чернявский.

Он подчеркнул, что с каждым годом число нарушений в сфере заготовки новогодних деревьев сокращается. Прошлый год показал, что речь идет о нескольких десятках случаев на всю страну.

Фото: Артем Беговский
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дональд всё. Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена – и вот почему
Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. ﻿Победа “Ред Булл”, которая ничего не изменила
10 цветов для базового гардероба: стилист поделилась, как подобрать «свои» оттенки
Накануне Нового года в Рогачеве торжественно ввели в строй два многоквартирных дома
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
В «Великом камне» зарегистрирован новый резидент
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
В "Современнике" простились с Валентином Гафтом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дуэ сольди
Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси
Туроператоры решили отказаться от отправки белорусов на горнолыжные курорты Северной Македонии
Минлесхоз: мы нацелены на то, чтобы каждый нашел свое дерево на елочном базаре
Лесхозы подарят сельским школам перед Новым годом елки
«Луч» выпустил часы, посвященные основателю белорусского театра Флориану Ждановичу
МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года
В Полоцке пьяный мужчина напал на снеговика
В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий
По новой программе «Семейный капитал» уже почти 10 тысяч многодетных семей открыли депозитные счета
Посол Саудовской Аравии вручил Макею копии верительных грамот
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
Карпенко: обсуждается вопрос об увеличении квот для белорусов в российских вузах
Сиренко: образование – это не только знания, но воспитание молодежи через образовательные программы
В Минлесхозе рассказали, почем на елочных базарах можно будет купить деревья в кадках
Лукашенко: моя позиция остается неизменной – давайте сохраним страну
Биржа: 15 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Лесхозы Беларуси планируют продать около 150 тысяч новогодних деревьев
Меркель рассказала, когда жители Германии вернутся к нормальной жизни
Под Гомелем женщина-водитель насмерть сбила пешехода с фликерами
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
Губернатор Токио заявил, что ничто не помешает проведению Олимпиады в 2021 году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Жемайтия. Гомер. Тугие паруса
Ученые выяснили, что инсульт может передаваться от родителей к детям
Лукашенко: главное – это экономика
Президент обещал поддержать строительство современного кардиохирургического корпуса в Могилеве
Лукашенко – медикам Могилевской областной клинической больницы: приехал прежде всего вас поблагодарить
В Речицком районе на пожаре из-за сигареты погибла 45-летняя сельчанка
Лобовое столкновение под Минском – погиб водитель и пострадали пассажиры
Врач назвала главную опасность сна рядом со смартфоном
Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения – УВД
C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить предновогодние рейды
Под Волковыском спасатели вытащили из полыньи корову
блог
Сергей МИХОВИЧ
Сегодня – в газете, завтра – в куплете и телесюжете
Уникальная общественная дискуссия – Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
Население Японии против проведения Олимпиады в 2021 году
Прогноз погоды на 16 декабря: мокрый снег, гололедица и от -5 °С до +3 °С
Авторы
СКАНИРУЙТЕ