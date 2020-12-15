C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить предновогодние рейды

Он отметил, что рейды будут проводиться не только силами работников Минлесхоза, но и совместно с представителями других ведомств. К слову, ежегодно в предпраздничные дни в лесном фонде страны проходит более 1,5 тысячи рейдов. Причем на дорогах планируется выставить более 300 контрольных постов.В помощь также фото- и видеоловушки. Их в системе Минлесхоза насчитывается 1050. О присутствии устройств неподалеку всегда сообщается с помощью аншлагов. Камеры работают в автономном режиме онлайн, мгновенно передают снимки на мобильный телефон. Разрешение техники позволяет идентифицировать лица и номера авто нарушителей. Благодаря этому работники государственной лесной охраны могут оперативно отреагировать на непорядок. К слову, в 2019 году с помощью фото- и видеоловушек было выявлено и привлечено к административной ответственности 580 человек, а за 11 месяцев 2020-го – уже 630., – отметил Чернявский.В Минлесхозе напомнили: в соответствии с КоАП незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, чревата штрафов в размере 5–50 базовых величин на физлицо. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц суммы штрафов больше – 20–200 и 50–300 базовых. Те же действия, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на ИП – в размере 10–50 базовых, на юрлицо – 20–200 базовых величин.Кроме этого, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде. Размер таксы установлен Указом № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде». Если деревце невозможно изъять для его дальнейшей законной продажи из-за повреждения или потери эстетических качеств, нарушителю придется заплатить еще и одну базовую «сверху» за каждое дерево., – обратил внимание Сергей Чернявский.Он подчеркнул, что с каждым годом число нарушений в сфере заготовки новогодних деревьев сокращается. Прошлый год показал, что речь идет о нескольких десятках случаев на всю страну.Фото: Артем Беговский