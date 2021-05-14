Локдаун в Турции закончится 17 мая. После этого страна вернется к обычному режиму жизни. Об этом информируют "Известия".
Процесс возвращения к нормальный жизни в Турции начнется 17 мая после окончания локдауна, введенного из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19. Об этом в среду, 12 мая, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана.
– Взяв пандемию под контроль, по окончании праздника (также 17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Будем использовать все необходимые средства и методы против эпидемической угрозы, – цитирует его агентство Anadolu.
Также президент добавил, что власти Турции планировали избавиться от коронавируса еще до конца прошлого года, но новые волны пандемии повлияли не только на республику, но и на весь мир.
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на период с 29 апреля по 17 мая в стране был объявлен локдаун. Эрдоган заявлял, что все офисы и отели закроют, работать будут только неотложные службы и производства, где остановка процесса невозможна.
Кроме того, с 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса. По распоряжению МВД, в магазинах запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.
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C 17 мая в Турции приступят к процессу нормализации после введенного локдауна
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