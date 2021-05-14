C 17 мая в Турции приступят к процессу нормализации после введенного локдауна

Процесс возвращения к нормальный жизни в Турции начнется 17 мая после окончания локдауна, введенного из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19. Об этом в среду, 12 мая, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана.– цитирует его агентство Anadolu.Также президент добавил, что власти Турции планировали избавиться от коронавируса еще до конца прошлого года, но новые волны пандемии повлияли не только на республику, но и на весь мир.Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на период с 29 апреля по 17 мая в стране был объявлен локдаун. Эрдоган заявлял, что все офисы и отели закроют, работать будут только неотложные службы и производства, где остановка процесса невозможна.Кроме того, с 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса. По распоряжению МВД, в магазинах запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.