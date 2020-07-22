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БЖД запустит новый дизель-поезд Гродно-Минск-Гродно с 24 июля

Белорусская железная дорога продолжает обновление парка моторвагонного подвижного состава. С 24 июля новый современный дизель-поезд будет возить пассажиров по маршруту Гродно - Минск - Гродно, информировали в пресс-службе БЖД.

Шестивагонный дизель-поезда построила польская компания PESA Bydgoszcz SA. В рамках реализации Государственной программы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы в прошлому году на дорогу было поставлено три шестивагонных дизель-поезда ДП6, в 2020-м — намечена поставка еще трех.

Поезд ДП6-004, курсирующий по маршруту Гродно—Минск—Гродно, поступил на Белорусскую железную дорогу в 2020 году.

Покупка современного моторвагонного подвижного состава связана с реализацией нового формата пассажирских перевозок. Это поезда между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги и тяговый подвижной состав. Преимущественно перевозки происходят в дневное время.

Новый подвижной состав ДП6 соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. В шестивагонном дизель-поезде ДП6 есть 311 стационарных мест для сидения, включая 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда достигает 140 км/ч.

В салоне установлены мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения их спинки и подлокотников, информационная аудио- и видеосистема для пассажиров. У всех мест есть индивидуальные розетки для подзарядки устройств. Кроме того, предусмотрено оборудование для обеспечения доступа к развлекательным ресурсам на бортовом медиа-сервере и беспроводному интернету по системе Wi-Fi. 

В салоне установлена многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В поезде есть также четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.   

Есть здесь и система кондиционирования воздуха, предусмотрено устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов. Пониженный пол и двери с выдвижными ступеньками помогают быстрее и удобнее произвести посадку.

Пассажиры Белорусской железной дороги уже успели оценить комфортные поездки шестивагонными дизель-поездами ДП6. Курсирование трех пар данных поездов с декабря прошлого года организовано в сообщении Минск—Витебск.
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