Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. БЖД вводит новый график движения поездов

БЖД вводит новый график движения поездов

Новый график движения поездов на 2020/2021 год будет действовать на Белорусской железной дороге с 13 декабря, сообщает пресс-центр БЖД. 

Фото носит иллюстративный характер

С учетом анализа динамики спроса на перевозки по основным направлениям в новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

Внутриреспубликанские перевозки

Впервые перевозки в сообщении Минск – Могилев будут осуществляться комфортабельным моторвагонным подвижным составом бизнес-класса. Будет организовано ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП. Согласно нововведениям, по пятницам и воскресеньям будет курсировать поезд бизнес-класса Минск - Пинск. Перевозки будут осуществляться современными дизель-поездами ДП3. Будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском до трех пар в сутки. 
В региональном сообщении предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки – с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.      

Международное сообщение

Напомним, с апреля 2020 года в связи со сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение.

При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др. 

Кроме этого, в новом графике в рамках реализации совместного проекта БЖД и ОАО «РЖД» по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва - Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.

В условиях сложной эпидобстановки Белорусской железной дорогой принимаются всевозможные профилактические меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. В помещениях вокзалов и в поездах проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Места общего пользования на вокзалах и станциях, а также подвижной состав обеспечены дозаторами с антисептиками для обработки рук. В поездах межрегиональных линий экономкласса можно приобрести медицинские маски. 

БЖД рекомендует пассажирам во время поездок в поездах использовать средства индивидуальной защиты и стараться соблюдать меры социального дистанцирования. Рекомендовано покупать билеты онлайн (через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд», на официальном интернет-сайте pass.rw.by) и через терминалы самообслуживания - на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Новости и статьи
В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса
Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии
Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег
Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму
Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве
Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области
Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
На участке МКАД затруднено движение
Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС
Активные фотозоны, сюрпризы, эскизы игрушек, разработанные вместе: как Минск наряжается к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Убежище для убеглых
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС
Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля
Поверхность спутника Юпитера заподозрили в свечении зеленым по ночам
Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах
Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ
Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске
В работе Instagram произошел сбой
В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Собственные герб и флаг появились у Гродненского района
БЖД вводит новый график движения поездов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Совет внутренней безопасности для противодействия терроризму могут создать в ЕС
Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19
Минфин: бюджет на 2021 год будет с дефицитом
В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу
Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики
Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках
О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков
Родственников белорусского Деда Мороза ожидают в Беловежской пуще 12 декабря
Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима
Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ
После каникул за парты сели 86% минских школьников
Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка
Умер актер театра и кино Александр Лукаш
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 ноября
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского
Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Головченко: несмотря на распространяемую фальсификацию, экономика страны работает устойчиво
В Верхнедвинском районе горожанин обокрал магазин, а после сжег его
Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ