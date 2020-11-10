БЖД вводит новый график движения поездов

Новый график движения поездов на 2020/2021 год будет действовать на Белорусской железной дороге с 13 декабря, сообщает пресс-центр БЖД.
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С учетом анализа динамики спроса на перевозки по основным направлениям в новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.
Внутриреспубликанские перевозки
Впервые перевозки в сообщении Минск – Могилев будут осуществляться комфортабельным моторвагонным подвижным составом бизнес-класса. Будет организовано ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП. Согласно нововведениям, по пятницам и воскресеньям будет курсировать поезд бизнес-класса Минск - Пинск. Перевозки будут осуществляться современными дизель-поездами ДП3. Будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском до трех пар в сутки.
В региональном сообщении предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки – с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.
Международное сообщение
Напомним, с апреля 2020 года в связи со сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение.
При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.
Кроме этого, в новом графике в рамках реализации совместного проекта БЖД и ОАО «РЖД» по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва - Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.
В условиях сложной эпидобстановки Белорусской железной дорогой принимаются всевозможные профилактические меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. В помещениях вокзалов и в поездах проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Места общего пользования на вокзалах и станциях, а также подвижной состав обеспечены дозаторами с антисептиками для обработки рук. В поездах межрегиональных линий экономкласса можно приобрести медицинские маски.
БЖД рекомендует пассажирам во время поездок в поездах использовать средства индивидуальной защиты и стараться соблюдать меры социального дистанцирования. Рекомендовано покупать билеты онлайн (через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд», на официальном интернет-сайте pass.rw.by) и через терминалы самообслуживания - на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.
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БЖД вводит новый график движения поездов
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА