БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната

Руководство Белорусской железной дороги в преддверии Нового года посетило Ждановичскую специальную общеобразовательную школу-интернат, сообщает пресс-центр БЖД.
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– Железнодорожники поздравили детей с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки от профсоюзного комитета управления БЖД. Творческие коллективы столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников подготовили для ребят праздничную программу. Воспитанники школы-интерната также порадовали гостей своими выступлениями, – рассказали в пресс-центре.
Выступая перед учащимися, заместитель начальника БЖД Петр Стоцкий отметил, что такие встречи дарят детям тепло и заботу, создают атмосферу праздника, вселяют веру в сказку. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе, счастья и исполнения самых заветных желаний.
Воспитанников школы-интерната с наступающими новогодними и рождественскими праздниками также поздравила председатель профсоюзного комитета управления БЖД Светлана Лукашевич.
В школе-интернате обучаются 83 учащихся (инвалиды с детства по слуху) от 4 до 18 лет из всех регионов Беларуси, в основном из многодетных и малообеспеченных семей.
Как отметили в пресс-центре, уже седьмой год подряд руководство БЖД встречается с воспитанниками учебного заведения и дарит им подарки. В этом году по ходатайству БЖД как одного из акционеров благотворительную помощь на укрепление материально-технической базы в сумме 1 млн российских рублей школе-интернату оказало АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс", в состав которого входят железнодорожные администрации Беларуси, России и Казахстана. По инициативе БЖД компания уже оказывала благотворительную помощь этому учреждению образования в 2019 году в размере 500 тыс. российских рублей.
Посещение школы-интерната прошло в рамках акции "Наши дети". Для организаций Белорусской железной дороги уже стало доброй традицией участие в этой новогодней благотворительной инициативе. Ежегодно железнодорожники посещают подшефные учреждения, оказывают им спонсорскую помощь, организовывают концертные программы. В этом году новогодний благотворительный марафон продлится с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. За время проведения акции "Наши дети" железнодорожники планируют посетить более 50 различных учреждений во всех регионах Беларуси –детские дома, школы, социально-педагогические центры, многодетные и малообеспеченные семьи – и оказать материальную поддержку более 2,5 тыс. детей.
Фото: БЕЛТА
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БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната
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