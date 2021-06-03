БЖД возобновляет с 10 июня курсирование поезда Полоцк – Москва

Так, с 10 июня возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк – Москва формирования Белорусской железной дороги. Поезд отправляется из Полоцка в 18:30 и прибывает в Москву в 5:43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно.Также поезд № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования Белорусской железной дороги на период с 11 июня по 11 сентября увеличивает периодичность курсирования. Поезд будет отправляться из Минска с 11 июня, а из Адлера с 13 июня и курсировать через день.В БЖД обратили внимание, что проезд на данных поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России.Актуальную информацию о графике движения этих поездов и стоимости проезда можно получить на сайте БЖД с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).В БЖД напомнили, что пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.