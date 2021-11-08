БЖД в ноябре снизит стоимость проезда в поездах в сообщении с Россией

Отмечается, что с 9 ноября стоимость проезда в сообщении с Россией снизится в среднем на 17% в зависимости от расстояния поездки, типа вагона и сохранится до середины декабря.Например, в начале ноября текущего года стоимость проезда по маршруту Минск – Москва в поездах № 4/3 и № 28/27 Брест – Москва составляла: в купейном вагоне – 195,32 рубля, в плацкартном вагоне (не боковое место) – 107,79 рубля. С 9 ноября стоимость составит 162,40 рубля и 90,24 рубля. Поездка из Могилева в Москву в поезде № 56/55 Гомель – Москва в начале ноября обходилась в 172,18 рубля и 95,29 рубля соответственно, а с 9 ноября она составит 143,56 рубля и 79,98 рубля соответственно.Более подробную информацию о стоимости проезда, графике движения поездов в сообщении с Россией можно получить на официальном сайте БЖД, а также в контакт-центре по телефону 105.