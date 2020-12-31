Для удобства пассажиров Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в период новогодних и рождественских праздников в межрегиональном сообщении. Об этом информирует пресс-центр БЖД.
– Из-за увеличения спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующими между столицей, Гомелем и Брестом, БЖД принимает необходимые меры для обеспечения проезда пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников по этим маршрутам, – пояснили в пресс-центре.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров 3 января 2021 года в сообщении Минск – Брест назначен дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса № 667/664. Из столицы поезд отправится в 11:52 и прибудет в Брест в 16:15. Обратно он отправиться в 19:01 и прибудет в Минск в 23:51.
Кроме того, 2 января 2021 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 727/728 Минск – Брест будет курсировать сдвоенным составом.
Также 2 января 2021 года сдвоенным составом будет передвигаться поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 710/709 Минск – Гомель.
В праздничный период БЖД назначено более сотни дополнительных поездов, которые курсируют по наиболее востребованным маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Гродно – Кричев – Коммунары.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации БЖД настоятельно рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.
Фото: БЕЛТА
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БЖД в новогодние праздники назначила дополнительные поезда из столицы в Брест и Гомель
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