Белорусская железная дорога сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.
Решением комиссии по тарифным вопросам Белорусской железной дороги на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Беларуси в 2021 году установлены фиксированные тарифные ставки и коэффициенты на уровне 2020 года.
Тарифы закреплены в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 июня 2019 года № 51, тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на перевозку грузов в международном сообщении на 2021 фрахтовый год.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе "Грузовые перевозки".
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
752
БЖД сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter