БЖД с 27 сентября в тестовом режиме запустит ночные поезда из Минска в города-спутники

На данных маршрутах перевозки будут осуществлять поезда городских линий и ускоренные поезда региональных линий экономкласса:поезд № 7202 Минск – Руденск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 0:51 и прибывать на станцию Руденск в 1:44;поезд № 7270 Минск – Красное Знамя отправится со станции Минск-Пассажирский в 0:20 и прибудет на станцию Красное Знамя в 1:32;поезд № 7301 Минск – Беларусь, отправление запланировано со станции Минск-Пассажирский в 0:46, прибытие на станцию Беларусь – в 1:23;поезд № 7042 Столбцы – Минск отправится со станции Столбцы в 23:04 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 0:16;поезд № 7041 Минск – Столбцы будет отъезжать со станции Минск-Пассажирский в 0:48 и прибывать на станцию Столбцы в 2:04.В БЖД отметили, что в указанный период на данных маршрутах будет осуществляться мониторинг населенности поездов, также планируется получить данные о собирательном образе среднестатистического пассажира (возраст, пол, место жительства, сфера деятельности, социальный статус, цель и маршрут поездки)., – пояснили в БЖД.