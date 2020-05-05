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БЖД расширяет возможности дистанционной покупки билетов

С 6 мая Белорусская железная дорога расширяет возможности электронной регистрации пассажиров. Теперь купить электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда), сообщили в пресс-службе БЖД.


«Ранее электронную регистрацию на большинство поездов региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции», — говорится в сообщении.

Купить билет без посещения касс можно на сайте БЖД или через официальное мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

В БЖД отмечают, что, например, на поезда с нумерованными местами через интернет сейчас реализуется более 30% билетов.

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