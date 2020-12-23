"Единый день пассажира" состоится 30 декабря в новом формате – онлайн. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Данное мероприятие проводится БЖД постоянно начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления БЖД, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах Беларуси. Цель таких встреч заключается в том, чтобы узнать мнение потребителей транспортных услуг, а также обеспечить обратную связь.
До начала мероприятия, а конкретно с 28 по 30 декабря, граждане смогут задать вопросы специалистам БЖД через контакт-центр по номеру 151, отметив, что вопрос задан в рамках "Единого дня пассажира". Ответы будут размещены на официальном сайте БЖД (www.rw.by).
30 декабря на протяжении трех часов на вопросы ответят руководители пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. Спросить что-либо о работе БЖД можно будет с 11:00 до 14:00 по телефону контакт-центра БЖД 151.
За столько лет существования мероприятия стало понятно, что "Единый день пассажира" способствует совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества услуг.
Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать пожелания и предложения.
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БЖД проведет "Единый день пассажира" в онлайн-режиме 30 декабря
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