В пресс-центре Белорусской железной дороги сообщили, что при покупке билетов на их сайте могут возникнуть сбои.
В БЖД объяснили это тем, что сейчас проводятся работы по обновлению платежной системы.
При возникновении проблем пользователям советуют отказаться от оплаты и удалить заказ из корзины. Затем рекомендуется произвести очистку файлов кеша браузера, а после этого повторно оформить и оплатить заказ.
– В связи с установкой обновления на стороне платежной системы ASSIST (интернет-эквайринг) при оплате корзин заказов проездных документов могут возникать проблемы ввода CVC-кода платежных карт, – отметили в пресс-центре.
Фото: архив БЕЛТА
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БЖД предупреждает: возможны проблемы при онлайн-покупке билетов
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