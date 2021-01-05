БЖД: пассажиры стали чаще покупать билеты онлайн

В декабре 2020 года удельный вес продажи билетов через интернет от общего количества проездных документов, оформленных на поезда с нумерованными местами, составил 43,9%. Это на 4,7% больше, чем в ноябре 2020 года.Всего в декабре 2020 года с использованием единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» на поезда с нумерованными местами оформлено более 229 тысяч проездных документов. Это на 34,4% больше, чем в ноябре 2020 года. Около 20 тысяч пассажиров оплатили и постельное белье онлайн.Увеличивается спрос электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами. В декабре 2020 года пассажиры приобрели онлайн более 72 тысяч проездных документов, что на 12,6% больше показателей ноября прошлого года.С учетом сложившейся эпидемической ситуации БЖД рекомендует пассажирам отдавать предпочтение онлайн-покупке билетов, а при поездке в поездах обязательно использовать защитные маски и перчатки, стараться соблюдать безопасную дистанцию.