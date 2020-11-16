14 ноября текущего года из Светлогорска в китайский город Чунцин отправился десятый контейнерный поезд с продукцией ОАО «Светлогорский ЦКК». Поезд был сформирован из сорока одного 40-футового контейнера с беленой целлюлозой. Экспедирование данного проекта осуществляется государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги. БТЛЦ организована доставка продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» с предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в Китае. Планируется, что расстояние от Светлогорска до Чунцина поезд преодолеет за 12 суток, сообщается на официальном сайте БЖД.
БЖД во взаимодействии с субъектами хозяйствования проводит системную работу по созданию условий по развитию перевозок белорусской экспортной продукции железнодорожным транспортом в Китай. Отправки осуществляются как контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с обеспечением оптимальных сроков доставки по сравнению с морским транспортом.
По оперативным данным, Белорусской железной дорогой в направлении Беларусь – Китай за десять месяцев текущего года перевезено более 18 тысяч груженых контейнеров в ДФЭ (это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).
БЖД готова обеспечить своевременную и безопасную доставку продукции в Китай и приглашает предприятия Беларуси к сотрудничеству. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также на сайте «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» БЖД.
Фото: архив БЕЛТА
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БЖД отправила в Китай десятый контейнерный поезд с беленой целлюлозой
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