Белорусская железная дорога утром 15 июня не будет продавать билеты через интернет. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.
В связи с проведением плановых технических работ в течение часа − с 9:00 до 10:00 − будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда во всех видах сообщения в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд".
Для покупки проездных документов в указанный период БЖД просит пассажиров обращаться в билетные кассы.
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БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 июня
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