БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"

Расписание движения составлено с учетом программы фестиваля. Поезд будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска - с 15 по 20 июля.Отмечается, что со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.05. После завершения концертной программы гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 1.30 и прибывать в столицу утром в 5.44.Билеты на данный поезд можно уже приобретать. Оформить покупку проездного документа можно на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам", с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах.