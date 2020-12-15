Для улучшения качества обслуживания Белорусская железная дорога на период зимних праздников назначила дополнительные поезда Брест – Витебск и Гродно – Минск, сообщает пресс-центр БЖД.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 652/651 Брест – Витебск – Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года. Поезд № 628/627 Гродно – Минск – Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска – 30 декабря 2020 года.
Помимо этого, поезд № 725/726 Минск – Брест – Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.
Ранее Белорусской железной дорогой уже было назначено более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по самым востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Гродно – Кричев – Коммунары.
БЖД продолжит вводить дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.
Фото: БЕЛТА
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БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
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