БЖД назначила 67 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога в период с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях. Об этом информирует пресс-центр БЖД.
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В праздничные и предпраздничные дни составы будут курсировать по самым востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Гродно – Орша – Коммунары.
В пресс-центре напомнили, что продажа проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики начинается за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20.
Работа по введению дополнительных поездов на зимние праздники будет продолжена.
Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.
В связи с неблагоприятной эпидситуацией Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам на железнодорожных вокзалах и во время поездок использовать защитные маски.