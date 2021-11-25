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БЖД назначила 67 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога в период с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях. Об этом информирует пресс-центр БЖД.

Архивное фото

В праздничные и предпраздничные дни составы будут курсировать по самым востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Гродно – Орша – Коммунары.

В пресс-центре напомнили, что продажа проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики начинается за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20. 

Работа по введению дополнительных поездов на зимние праздники будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам на железнодорожных вокзалах и во время поездок использовать защитные маски. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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