БЖД назначила 13 дополнительных поездов на праздники в начале марта

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Дополнительные поезда охватят самые востребованные у пассажиров маршруты. Это Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Полоцк – Минск, Гомель – Могилев, Минск – Светлогорск, Орша – Кричев.Кстати, больше всего дополнительных рейсов будет запущено 8 марта.БЖД подчеркивает, что в связи с изменениями скорректирован график движения отдельных поездов. Поезда № 682/681 Брест – Минск, № 667/646 Минск – Брест, № 678 Коммунары – Орша, № 683 Гомель – Минск, № 747 Гомель – Минск, № 697/698 Гомель – Витебск, № 676/675 Брест – Гомель и № 859/860 Минск – Пинск будут пущены 8 марта вместо 7 марта 2021 года. Поезда № 684 Минск – Гомель и № 697/698 Витебск – Гомель будут курсировать по Белорусской железной дороге 9 марта вместо 8 марта 2021 года.