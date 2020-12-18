Белорусская железная дорога пустит более 80 дополнительных поездов, которые будут курсировать во время новогодних и рождественских праздников. Об этом рассказали в пресс-службе БЖД.
Дополнительные поезда пустят по более востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Брест – Витебск, Гродно – Минск, Гродно – Кричев – Коммунары.
В пресс-службе подчеркнули, что для улучшения качества обслуживания людей, пользующихся услугами БЖД, 3 января следующего года дополнительно станут курсировать поезда в сообщении Минск – Гомель, Гомель – Минск и Витебск – Минск. Поезд № 686 отправится 3 января из столицы в 12:20 и прибудет в Гомель в 16:55. Обратно отправление поезда № 685 из Гомеля – в 19:23, прибытие в Минск – в 23:50. Поезд № 665 из Витебска отправится 3 января в 10:48 и прибудет в столицу в 15:08.
Подробнее ознакомиться с расписанием дополнительных поездов можно на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.
На фоне распространения COVID-19 БЖД напоминает о необходимости использовать антисептики и индивидуальные средства защиты органов дыхания.
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БЖД: более 80 дополнительных поездов будут курсировать во время новогодних и рождественских праздников
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК