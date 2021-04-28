Бывший начальник Лельчицкого РОВД завещал накопления на борьбу с болезнью

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Близкие выполнили последнюю волю офицера: деньги перевели на благотворительный счет Гомельского областного клинического онкодиспансера. В учреждении с благодарностью приняли их. По информации администрации учреждения, на эти средства приобретут микроскопы.Видео УВД Гомельского облисполкома