Начальник Лельчицкого РОВД, подполковник милиции Владимир Старовойт верно и честно служил правопорядку. Последние годы он мужественно боролся с онкологией. В прошлом году Владимира Григорьевича не стало. Свои накопления – 11 тысяч рублей – он завещал на борьбу с болезнью.
Близкие выполнили последнюю волю офицера: деньги перевели на благотворительный счет Гомельского областного клинического онкодиспансера. В учреждении с благодарностью приняли их. По информации администрации учреждения, на эти средства приобретут микроскопы.
Видео УВД Гомельского облисполкома
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Бывший начальник Лельчицкого РОВД завещал накопления на борьбу с болезнью
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