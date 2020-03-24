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Бывший министр здравоохранения: в Беларуси приняты адекватные меры для реагирования на COVID-19

В Беларуси приняты адекватные меры для реагирования на ситуацию с COVID-19, в борьбе с коронавирусом решающее значение имеют системные действия. Такое мнение в программе "Наши новости" на телеканале ОНТ высказал Игорь Зеленкевич, который возглавлял Министерство здравоохранения Беларуси в 1997—2001 годах.

Фото: архив БЕЛТА

"Я глубоко уверен, что в той же Италии или других европейских странах есть самые современные медицинское оборудование и технологии. Но в данном случае все решают системные действия, есть ли система, способная противостоять этой пандемии. И мы видим, что наша система в Беларуси справляется", — цитирует экс-министра БЕЛТА.

По его мнению, в Беларуси приняты адекватные меры реагирования на ситуацию с COVID-19. В стране есть возможности для диагностики вируса, проведена подготовка к госпитализации заболевших. Говоря о количестве заболевших, Игорь Зеленкевич высказал мнение, что это небольшая цифра с учетом ситуации, которая складывается вокруг страны.

Экс-министр также прокомментировал предложение о введении карантина. Он считает, что этот вопрос должны решать специалисты и готовить соответствующее предложение властям. "Если специалисты решают, что пока не надо вводить карантин, мы должны им доверять", — сказал он.
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