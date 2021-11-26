Бывший актер театра Вячеслав Сикора стал обвиняемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды

Установлено, что с августа по сентябрь 2020 года Вячеслав Сикора на своих личных страницах в соцсетях размещал доступные для свободного просмотра видеоролики, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности. В них 48-летний могилевчанин оскорблял Президента и сотрудников правоохранительных органов, а также призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, и неповиновению органам власти.Ранее Сикора являлся актером драматических театров Беларуси, он также кинорежиссер и сценарист некоторых проектов.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск.