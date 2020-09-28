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  2. Бывший адвокат Ефремова опроверг сведения о конфликте с актером

Бывший адвокат Ефремова опроверг сведения о конфликте с актером

Бывший адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья артиста собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.


"У меня с семьей Ефремова самые теплые отношения, никаких конфликтов нет. Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются", – сказал сам Эльман Пашаев корреспонденту ТАСС.

Ранее источник ТАСС из окружения семьи Ефремова заявил, что они до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям.

По словам источника, родственники артиста также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в средства массовой информации.

Фото: ТАСС
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