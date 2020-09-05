Бывшие телеведущие Дудинский и Кохно обратились к белорусам с призывом не нарушать законодательство

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Для многих это было неожиданным, учитывая, что некоторое время назад шоумены ратовали совсем за другое, отметили в эфире телеканала.Не секрет, что еще несколько дней назад Денис Дудинский и Дмитрий Кохно активно участвовали в несанкционированных протестных мероприятиях, за это и были задержаны накануне.За участие в незаконных акциях суд им определил меру наказания в виде 10 суток ареста. До задержания телеведущие активно призывали журналистов увольняться из госСМИ, а после - изменили свою позицию.