Видеоролик с обращением экс-журналистов показали в эфире телеканала Беларусь 1.
Для многих это было неожиданным, учитывая, что некоторое время назад шоумены ратовали совсем за другое, отметили в эфире телеканала.
Не секрет, что еще несколько дней назад Денис Дудинский и Дмитрий Кохно активно участвовали в несанкционированных протестных мероприятиях, за это и были задержаны накануне.
За участие в незаконных акциях суд им определил меру наказания в виде 10 суток ареста. До задержания телеведущие активно призывали журналистов увольняться из госСМИ, а после - изменили свою позицию.
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Бывшие телеведущие Дудинский и Кохно обратились к белорусам с призывом не нарушать законодательство
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