Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения музыканта в насилии

48-летняя фон Тиз заявила, что ни разу не сталкивалась с насилием, о котором рассказывают жертвы рокера.
– Я обдумывала новости, которые появились в понедельник относительно Мэрилина Мэнсона. Я ценю доброту тех, кто выразил озабоченность по поводу моего благополучия. Пожалуйста, знайте, что обнародованные подробности не соответствуют моему личному опыту в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое происходило, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла от него через 12 месяцев из-за его неверности и злоупотребления наркотиками... Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся насилию, предпринять шаги, чтобы исцелиться и найти силы для самореализации. Это мое единственное заявление по этому поводу, – написала звезда бурлеска на своей странице.
Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон состояли в отношениях несколько лет, в том числе год в браке – с 2005-го по 2006-й.
Напомним, несколько дней назад актриса Эван Рейчел Вуд раскрыла имя человека, который около десяти лет назад подвергал ее сексуальному насилию – им оказался Мэрилин Мэнсон. Позже стало известно еще о нескольких историях абьюза, среди жертв музыканта – фотограф Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли, художница Габриэлла, активистка Лав Бейлиа и студентка Эшли Морган.
Фото: instagram.com/ditavonteese