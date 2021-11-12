Бывшая солистка группы "Ранетки" рассказала правду о том, почему распалась их команда

Миллениалы помнят, как подпевали хитам о подростковой любви девчонок из «Ранеток». Пик их популярности пришелся на 2008–2010 годы. Одна из бывших солисток – Евгения Огурцова – дала интервью Алене Жигаловой и рассказала, что на самом деле происходило за кулисами.
Напомним, не так давно артистка написала книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад», в которой рассказала, какой ценой юным вокалисткам тогда далась слава.
Российская музыкальная группа была образована под руководством продюсера Сергея Мильниченко в 2005 году.
Певица рассказала, что она и другие участницы столкнулись и с психологическим, и с физическим насилием со стороны руководства. По ее словам, на тот момент еще несовершеннолетним девушкам часто предлагали алкоголь перед выходом на сцену и даже во время подписания контрактов.
Она подчеркнула: при создании команды руководители внушили, что это будет настоящая семья.
– Мы были как под гипнозом, все девочки это замечали. Солистки другой группы Мильниченко – «Пудра» – испытывали то же самое. Он внушил каждой, что без группы она ничтожество. Нас изолировали, чтобы мы не могли с кем-то познакомиться, – добавила Огурцова.
Евгения рассказала следующий эпизод:
– Тогда мне было 16 лет. Во время гастролей меня пригласил в свой номер один из наших руководителей и предложил близость. Я расплакалась, удалось сбежать. Но я продолжила работать, забыла об этом. Та ситуация трактовалась как шутка с акцентом на то, что мне хотели помочь, – вспоминает она.
Певица добавила, что тогда ни она, ни другие солистки не рассказали о случившемся родителям. Открыто говорить о тех событиях девушка начала только после проработки их на сеансах психотерапии.
– Сергея Мильниченко все любили, он очень обаятельный. Никто не мог подумать, что он будет диктатором и абьюзером, – сказала она.
В то же время артистка призналась, что после распада группы она переживала серьезную депрессию – у нее даже случались панические атаки.
Фото: peoples.ru