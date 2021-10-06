Бывшая девушка Тимати стала мусульманкой

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова приняла ислам. Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.
Отвечая на вопрос поклонников, девушка отметила, что долгое время не рассказывала об этом. Кроме того, Решетова считает, что такие вещи можно обсуждать только с самыми близкими людьми.
К слову, фанаты уже давно подозревали, что модель стремится к смене религии. Об этом свидетельствовали фотографии в ее соцсетях. Периодически бывшая девушка Тимати появлялась в длинных закрытых нарядах и в платке, а в апреле этого года она соблюдала Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста. – Прим. ред.).
Напомним, Тимати и Анастасия Решетова были вместе с 2015 года. 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. Осенью 2020-го пара рассталась.
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova