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  2. Бывает же: в Могилевском районе лошадь застряла в "Газели"

Бывает же: в Могилевском районе лошадь застряла в "Газели"

Помощь спасателей понадобилась сегодня владельцу автомобиля "Газель", в кузове которого… застряла лошадь. Инцидент произошел возле деревни Селец Могилевского района.

Прибыв на место, сотрудники МЧС выяснили: животное, которое транспортировали в автомобильном прицепе, во время движения провалилось и застряло в прогнившем кузове автомобиля. Самостоятельно хозяин помочь лошади не сумел.

Начальник караула ПАСЧ-5 Могилевского РОЧС Максим Рудник, командир отделения  Анатолий Алябьев, старший пожарный Антон Цехместрук, старший водитель-спасатель ПАСО УМЧС Сергей Волков - при помощи подручных средств и автомобильного крана - аккуратно извлекли перепуганное животное из прицепа.

kislyak@sb.by

Фото МЧС.

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