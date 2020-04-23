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  2. Бюст Героя Советского Союза Иона Солтыса установят в Минске

Бюст Героя Советского Союза Иона Солтыса установят в Минске

Памятник высотой 3,5 метра создал художник уроженец Дагестана Хизри Асадулаев, рассказали в Мингорисполкоме.

Бюст Героя Советского Союза Иона Солтыса установят в Минске на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса.

Создателем скульптурной композиции стал художник Хизри Асадулаев, родившийся в Дагестане, но проживший в Минске последние 40 лет.

Известно, что памятник высотой 3,5 метра выполнен из бронзы и будет установлен на постамент из красного гранита. В скором времени его перевезут в минский сквер на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса. Стоит отметить, что скульптурная композиция устанавливается по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси.

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