Бюро перевода на «ясный язык» планируют открыть в Орше.

Ясный язык – это перевод сложно изложенной информации на простой язык, доступный для понимания даже людям с умственными нарушениями. И именно они являются экспертами-оценщиками качества перевода текста на ясный язык.Проект «Доступ к информации людям с инвалидностью или «Ясный язык» уже несколько лет реализует общественное объединение «Гiд па жыццi» / «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и обучает специалистов. В 2018-м им заинтересовался Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района и отправил на обучение молодых инвалидов, которые теперь являются экспертами-оценщиками, и своих специалистов. С 2020 года Оршанский ТЦСОН стал официальным партнером проекта, получив тем самым право совместно с ОО «БелАПДИиМИ» обучать сотрудников учреждений социальной защиты Витебской области.Для людей с умственными нарушениями или психическими отклонениями сложно понять многие вещи, например какие-то законы. Оказалось, чтобы подписать договор на социальное обслуживание, тоже нужен переводчик-расшифровщик.– рассказалаБлагодаря внедрению методики «ясного языка» выиграют не только люди с интеллектуальными нарушениями, но и пожилые и малограмотные люди, подростки, иностранцы, плохо знающие русский язык, мигранты и другие.– убеждена Екатерина Васильевна.Банки, учреждения здравоохранения, транспорта, сферы услуг, образования выиграют, переведя на ясный язык договоры, инструкции и другие документы, так как это повысит доступность существующих услуг для людей, испытывающих трудности в понимании информации. Все это в свою очередь будет способствовать дальнейшему построению инклюзивного общества.В Орше планируют провести мероприятие, на которое пригласят представителей различных сфер райцентра, которые могут быть заинтересованы в услуге перевода на ясный язык. Во время конференции расскажут о его использовании в текстах. Люди с ментальной инвалидностью объяснят, что им нужно и зачем. Также презентуют готовые тексты, поделятся своими наработками и продемонстрируют на примере ТЦСОНа, как можно организовать адаптивную среду для людей с ментальной инвалидностью.Фото автора