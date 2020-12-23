Бюро перевода на «ясный язык» планируют открыть в Орше.
Ясный язык – это перевод сложно изложенной информации на простой язык, доступный для понимания даже людям с умственными нарушениями. И именно они являются экспертами-оценщиками качества перевода текста на ясный язык.
Проект «Доступ к информации людям с инвалидностью или «Ясный язык» уже несколько лет реализует общественное объединение «Гiд па жыццi» / «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и обучает специалистов. В 2018-м им заинтересовался Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района и отправил на обучение молодых инвалидов, которые теперь являются экспертами-оценщиками, и своих специалистов. С 2020 года Оршанский ТЦСОН стал официальным партнером проекта, получив тем самым право совместно с ОО «БелАПДИиМИ» обучать сотрудников учреждений социальной защиты Витебской области.
Для людей с умственными нарушениями или психическими отклонениями сложно понять многие вещи, например какие-то законы. Оказалось, чтобы подписать договор на социальное обслуживание, тоже нужен переводчик-расшифровщик.
– Наши специалисты пересмотрели и упростили этот документ и даже правила заваривания чая в комнате приема пищи для людей с инвалидностью, потому что многие не понимают выражение «приготовление пищи», но знают, что такое «готовить еду». Перевели на ясный язык и табличку на двери о работе нашего центра. Стараемся объяснить понятным языком все, что окружает посетителей центра, – рассказала директор Оршанского ТЦСОНа Екатерина Муренкова.
Благодаря внедрению методики «ясного языка» выиграют не только люди с интеллектуальными нарушениями, но и пожилые и малограмотные люди, подростки, иностранцы, плохо знающие русский язык, мигранты и другие.
– В понимании многих безбарьерная среда – это только пандусы. Но это далеко не все. Есть разные категории инвалидности. Для людей с проблемами в опорно-двигательной системе, конечно, важны пандусы. Для тех, у кого проблемы со зрением, нужны надписи с использованием шрифта Брайля. Если проблемы со слухом, должно быть определенное звуковое сопровождение. Если это ментальные нарушения, то должен быть простой доступ к информации. Перевод сложных договоров и других документов на простой язык поможет избежать непонимания и проблем. Такой перевод актуален для всех организаций, заинтересованных в увеличении клиентской базы, – убеждена Екатерина Васильевна.
Банки, учреждения здравоохранения, транспорта, сферы услуг, образования выиграют, переведя на ясный язык договоры, инструкции и другие документы, так как это повысит доступность существующих услуг для людей, испытывающих трудности в понимании информации. Все это в свою очередь будет способствовать дальнейшему построению инклюзивного общества.
В Орше планируют провести мероприятие, на которое пригласят представителей различных сфер райцентра, которые могут быть заинтересованы в услуге перевода на ясный язык. Во время конференции расскажут о его использовании в текстах. Люди с ментальной инвалидностью объяснят, что им нужно и зачем. Также презентуют готовые тексты, поделятся своими наработками и продемонстрируют на примере ТЦСОНа, как можно организовать адаптивную среду для людей с ментальной инвалидностью.
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Бюро перевода на «ясный язык» планируют открыть в Орше
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