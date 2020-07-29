Бюджет прожиточного минимума в Беларуси повысят с 1 августа

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года № 67 на период с 1 августа по 31 октября утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.БМП в среднем на душу населения определен в размере 256,1 рубля, что на 3,8% больше по сравнению с нормативом, существовавшим с 1 мая по 31 июля.Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население – 285,04 рубля, пенсионеры – 193,92, студенты – 246,72, дети в возрасте до трех лет – 160,79, дети от 3 до 6 лет – 224,7, дети от 6 до 18 лет – 274,48.Пропорционально росту БПМ будут изменены и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты вырастут соразмерно росту БПМ на 3,8%.